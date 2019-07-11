محمد رمضان يحصل على جائزة أفضل ممثل من بيروت

وصل محمد رمضان أمس الثلاثاء إلى بيروت، لكي يحضر حفل مهرجان “بيف” لفوزه بجائزة أفضل ممثل عن دوره في مسلسل زلزال، وأفضل كليب حتى الآن وهو مافيا، والفنان محمد رمضان كتب عبر حسابه على الانستجرام “وصلت بيروت، لحضور مهرجان بياف 2019، الحمد لله جائزة أفضل ممثل عن مسلسل زلزال وأفضل كليب مافيا، ثقة في الله نجاح، ويقام حفل توزيع الجوائز مساء الجمعة المقبلة”.

وبالجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان عرض مؤخراً مسلسل “زلزال” في شهر رمضان السابق، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر ومن إنتاج شركة سينرجي، وقد شارك في بطولته الفنانة حلا شيحة، وماجد المصري، وهنادي مهني.