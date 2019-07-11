الفنانة ريهام عبد الغفور تحتفل بتخرج نجلها من المدرسة

قامت الفنانة ريهام عبد الغفور بالاحتفال مع نجلها بتخرجه من المدرسة، متمنيه له النجاح والسعادة في المرحلة القادمة من حياته، وقد نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور صوره لها ومع نجلها عبر حسابها على موقع الانستجرام وكتب عليها ” وأما بنعمة ربك فحدث الحمد لله، أنا فخورة جداً بتخرج ابني من المدرسة، وبدأت أحب وأقدر التجاعيد لأنها ثمني ضئيل لكوني أم وبحقق هدف من حياتي”.

وقامت السيناريست إنجي علاء بالتعليق عليها قائلة ” ألف مبروك يا ريكو ما شاء الله” وعلى جانب آخر اشتركت الفنانة ريهام عبد الغفور في مسرحية “الملك لير” مع النجم يحيي الفخراني، وقد تجسدت فيها شخصية الابنة الوسطى للملك ليز.