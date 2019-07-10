بعد نجاحه فى “حكايتى”.. إسلام جمال بطلا فى”بلا دليل” مع درة وخالد سليم

تم التعاقد مع الفنان إسلام جمال علي مسلسل “بلا دليل” بعد أن نجاحه في أداء دوره ببراعة في مسلسل “حكايتي”، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، بطولة ياسمين صبرى وأحمد صلاح حسني وسوف يتم البدء في تصوير المسلسل السبت القادم، والعمل من أنتاج شركة سينرجي وإخراج منال الصيفى، والمسلسل من نوعية الحلقات الطويلة ويتكون من 45 حلقة.

وفى الوقت ذاته، يقوم إسلام جمال بعقد جلسات عمل مع المخرجة منال الصيفي والمؤلفة إنجى علاء، لوضع اللمسات النهائية للشخصية التي سوف يجسدها إسلام، خاصة وأنها شخصية لها أبعاد محورية ضمن أحداث المسلسل، والذي يدور حول جريمة قتل مباشرة، كما انتهت مؤلفة العمل من كتابة الحلقة 38 من المسلسل حتى الآن، ويشاركه كلا من خالد سليم ودرة.