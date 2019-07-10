الواد وأبوه” اسم مبدئي لفيلم عادل إمام ونجله محمد

رجح الزعيم عادل إمام أسم الفيلم الذي يجمع بينه وبين أبنه محمد إمام، والذي يقوم بأخراجه رامي إمام، ويكتبه محمد صلاح العزب، حيث تم اختيار اسم أولي للعمل وهو ” الواد وأبوه” ولكن يبحث الزعيم على أسم آخر يحمل طابعا كوميديا.

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والفيلم يدور في إطار كوميدى خفيف، ومن المقرر أن يضم الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم كضيوف شرف بعد التعاقد معهم، ويعمل صناع الفيلم على وضع خطة زمنية للتصوير، ومن المقرر أن يتم التصوير في الجونة حيث تدور فيها معظم الأحداث.

يذكر أن أخر الأعمال التي جمعت بين الزعيم ونجله محمد إمام هو فيلم “حسن ومرقص” الذي تم عرضه عام 2008، وقد حقق نجاحا كبيرا في دور السينما، وقد شاركه في البطولة النجم الراحل عمر االشريف والفنانة لبلبة.