لأول مرة ظهور أمينة خليل بشخصية شريرة في فيلمها الجديد

الفنانة الشابة أمينة خليل تظهر في أحداث فيلم الفنان محمد إمام في فيلمه الجديد “لص بغداد” بشخصية جديدة ومختلفة عن باقي أعمالها، حيث أنها تجسد دور رئيسة عصابة ومافيا في دول العراق، كما أنها تعد محور الأحداث الرئيسية في الفيلم، فهي تظهر كشخصية شريرة وقوية ومتسلطة ولديها الكثير من جيش المافيا التي تقوم بالسيطرة عليه.

والفنانة أمينة تبدأ بتصوير مشاهد الفيلم خلال الأسابيع المقبلة في دولة تايلاند لأن أغلب مشاهدها ستكون هناك حسب الأحداث وطبيعة الشخصية التي تجسدها ضمن أحداث الفيلم، والتي تجمع بينها وبين الفنان محمد إمام، وشارك في بطولة فيلم “لص بغداد” فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن تونة، وأحمد رزق والكثير من الفنانين.