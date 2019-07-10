أحياء المطرب إيمان بحر درويش حفل غنائي بالإسكندرية

يستعد المطرب إيمان بحر درويش، لإحياء حفلاً غنائياً ضمن حفلات موسم الصيف الحالي 2019، وسيكون الحفل يوم السبت الموافق 28 يوليو القادم، وسيكون على المسرح الروماني بالإسكندرية، ومن خلال هذا الحفل سيقدم إيمان بحر درويش أغاني متنوعة وهم “ضميني، أشيلك، أنا طير في السما، نفسي”، ويعتبر المطرب إيمان بحر درويش واحداً من مشاهير الطرب، وجده الفنان المصري الذي لقب بفنان الشعب سيد درويش.

كما أنه عمل على إعادة إحياء أعمال جده سيد درويش فقدمها بطريقة جيدة، كما أن الجمهور أعجب بأغنيته “محسوبكم أنداس”، التي تحكي معاناة رجل أجنبي بعد الحرب العالمية، ويذكر للفنان إيمان بحر درويش تجارب تمثيلية، حيث أنه شارك في أفلام مثل فيم “حكاية في كلمتين” وفيلم “طير في السما”.