حفل نجوى كرم الجديد في مدينة قبرص

تُحي الفنانة نجوى كرم اللبنانية، حفلاً غنائياً في أحد الفنادق الكبرى في قبرص، وذلك سيكون يوم السبت الموافق 13 يوليو من الشهر القادم، وستقدم خلاله باقة من أشهر أغانيها المميزة بحضور عدد من الجاليات العربية، والجدير بالذكر بأن الفنانة نجوى كرم قد طرحت مؤخراً أغنية تحمل اسم “ملعون أبو العشق” الذي قد حققت نجاحاً كبيراً ونسب مشاهدة مرتفعة، والأغنية من كلمات عامر لاوند، ومن ألحان وتوزيع على حسون، وقامت بتصويرها تحت إدارة المخرج وليد ناصيف.

كما أيضاً أن الفنانة اللبنانية نوال الزغبي طرحت أغنية “لما بتحسبا” الخاصة بتتر المسلسل اللبناني بروفا، والأغنية من كلمات حياة أسر، ومن ألحان فضل سليمان، ومن توزيع عمر صباغ، ومن إخراج إيلي السمعان، وشارك في تمثيل الكليب كلاً من أحمد فهمي وماجي بوغصن.