إشعال حفل بقيادة أمينة والسالم بالمملكة العربية السعودية

شارك كلاً من الفنان العراقي السالم والمطربة الشعبية أمينة في إحياء حفل ضخم بمدينة جدة على المسرح الروماني، وهذا من ضمن فعاليات الموسم الجديد بالمملكة العربية السعودية، كما أن هذا الحفل حضره كمية كبيرة من الجمهور ومن الجنسيات المختلفة، وكانت الأغنية الافتتاحية التي قدمتها أمينة هي أغنية سلامي عليكم بالسعودية من أجل أن تقوم بتحية جمهور السعودية العظيم.

ثم قامت الفنانة أمينة بتقديم عدد كبير من أغانيها الشعبية المحبوبة من ضمن هذه الأغاني أخيراً أتحوزت وكله بيلعب على كله وأوعى تقول لحد والمزة المصرية التي قامت بتقديمها بمشاركة المطرب العراقي السالم، كما أن هذه الأغاني نالت إعجاب كمية كبيرة من الجماهير.