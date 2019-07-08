تطرح الفنانة أصالة أغنية كبير الشوق

قامت النجمة أصالة بطرح أغنية جديدة قد تحمل اسم “كبير الشوق” عبر القناة الرسمية الخاصة بها على “اليوتيوب” والأغنية من كلمات جابر، ومن ألحان أسامة العطار، ومن توزيع محمد صالح، ويقول مقطع من الأغنية “كبير الشوق لو تدرى الوله وله حقوق، على من حن وتوله..سهر ليله.. ومسك زامه، أعرفك يا بعد عمري جنابك في السما من فوق، واشوفك يا معالي الحب وغيري الحب مارامه”.

والفنانة أصالة تعمل حالياً على التجهيزات النهائية من ألبومها الجديد، الذي سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة، إذ تتعاون مع الكثير من الشعراء والملحنين، والفنانة أصالة أحيت مؤخراً حفل غنائي في السعودية وقدمت من خلاله عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة والتي قد تفاعل معها جمهور سعودية.