ترشح هاني شاكر لنقابة الموسيقيين بمطالبة الجمعية العمومية

قام الفنان هاني شاكر بالتقدم وبشكل رسمي ليكون نقيب الموسيقيين، حيث واجه هاني شاكر كثير من المعارضات والأشخاص التي حاولت أن تفقد عزيمته من الحصول على هذا المنصب ولكن عزيمته لم تنقص وقام بمطالبة الجمعية العمومية بتقديم كافة أوراقه الخاصة بالترشح، حيث انه انحاز لهذه الجمعية من أجل تقديم أوراقه.

حيث إن الجميع طالبوه بأن يستكمل طريقه في تحقيق الإنجازات والنجاح التي بدأها منذ 4 سنوات، حيث أنه يوجد كثير من الأسباب التي جعلت الجماهير تطالب بترشحه ليكون نقين الموسيقيين أول هذه الأسباب أنه شخصية راقية وأنه فخر لكل فنانين العالم العربي بجانب كافة الإنجازات التي قدمها في حين وظيفته، حيث أنه يعتبر مصدر رقي بنقابة الموسيقيين على المستوى المحلي والعربي.