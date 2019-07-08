ِهنيدي يستأنف تصوير “كينج سايز” الأسبوع القادم

يستأنف النجم محمد هنيدي تصوير مشاهد فيلمه الجديد “كينج سايز” بداية الأسبوع القادم، وذلك بعد عودته من المملكة العربية السعودية، حيث كان هناك لعرض مسرحيته “3 أيام في الساحل”، وانتهت العروض يوم السبت الماضي الموافق 6 من يوليو الجاري.

وفي نفس السياق، يستغل المخرج إسلام خيري توقف تصوير الفيلم للقيام بأعمال المونتاج، حيث لم يتم بعد تحديد موعد عرض الفيلم في دور السينمات، حيث هناك أقاويل أن الفيلم سيعرض في موسم عيد الأضحى المقبل، وهناك أقاويل تنفي ذلك.

يشارك محمد هنيدي في بطولة فيلم “كينج سايز” والذي يظهر فيه بشخصية “عقلة الإصبع”، مجموعة من النجوم، والفيلم من تأليف عمر طاهر، وللمخرج إسلام خيري.