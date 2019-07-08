الإعلان عن البوستر الدعائي لفيلم كريم فهمي ديدو

طرحت الجهات المنتجة لفيلم ديدو، للنجم كريم فهمي، بوستر دعائي للاستعداد لطرح الفيلم في دور السينما، ومن المقرر بأن الفيلم سيتم طرحه في موسم رأس السنة بجميع دور العرض، وأبطال الفيلم ظهروا على البوستر على شكل أقزام وفوقهم حذاء وقدم كبير، كما أن البوستر ضم بطل الفيلم كريم فهمي، والفنانة هدى المفتي، وفنان مسرح مصر حمدي الميرغني، والفنان محمد ثروت، ورفع الفيلم شعار “أرجوك لا تفعصني سوا”.

كما أن فيلم “ديدو” تدور قصته في إطار لايت كوميدي، وتدور أيضاً قصته حول فكرة “عقلة الأصبع” والفيلم من تأليف كريم فهمي، ومن إخراج عمرو صلاح، ويضم الفيلم الكثير من ضيوف الشرف مثل ظهور كلأ من أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو.