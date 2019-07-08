تتجه هند صبري إلى القيام بأدوار الكوميديا مرة أخرى بعد مسلسلها الكوميدي عايزة اتجوز

صرحت النجمة هند صبري، بأنها تتمنى بأن تقوم بتقديم عمل كوميدي آخر يشبه مسلسل “عايزة أتجوز” الذي قدمته من حوالي 9 سنوات كما أن ذلك المسلسل قد حقق نجاحاً كبيراً، ولكن المهم السيناريو الذي كرر نجاح الفيلم نفسه إذا وجدته سوف تفعل ذلك، لأنها تدرك أن المسلسل يمثل خطوة مهمة في مشوارها الفني.

كما أنها أضافت أنها تنتظر طرح الجزء الثاني من مسلسل “الفيل الأزرق” وسيتم طرحه في موسم العيد القادم وشارك في بطولته بجانب الفنان النجم كريم عبد العزيز والفنانة نيلي كريم والفنان إياد نصار والمسلسل من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد ومن إنتاج سيزجي، وبالجدير بالذكر أن الجزء الثاني من فيلم “الفيل الأزرق” سيضم نفس فريق عمل الجزء الأول.