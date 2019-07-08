ِأحمد عز ينتهي من تصوير الجزء الثاني من “ولاد رزق”

انتهى الفنان أحمد عز مؤخرًا من تصوير كافة مشاهد دوره في الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق”، والذي تم عرض الجزء الأول منه منذ ثلاث سنوات، وحقق نجاحًا كبيرًا.

حيث يقوم حاليًا المخرج طارق العريان بأعمال المكساج والمونتاج ووضع الموسيقى التصويرية لأحداث الفيلم، ومن المقرر الانتهاء من هذه الأعمال في منتصف شهر يوليو الجاري، استعدادًا لعرضه في جميع دور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المبارك.

يشارك في بطولة فيلم “ولاد رزق2” إلى جانب أحمد عز، كلاً من أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، نسرين أمين، خالد الصاوي، كريم قاسم، ومجموعة من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، غادة عادل، وباسم سمرة، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وللمخرج طارق العريان.