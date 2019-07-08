ِهنيدي يعلن عن نفاذ تذاكر مسرحيته “3 أيام في الساحل” في السعودية

أعلن الفنان ونجم الكوميديا محمد هنيدي عن سروره وسعادته البالغة بسبب عرض مسرحيته “3 أيام في الساحل”، في المملكة العربية السعودية، معلنًا عن نفاذ جميع التذاكر.

حيث بدء عرض المسرحية في مدينة “جدة” بالمملكة العربية السعودية، منذ يوم الأربعاء الماضي الموافق 3 من يوليو الجاري، وحتى يوم السبت الموافق 6 من يوليو الجاري، وقام هنيدي بعدد من الجولات في السعودية، بالإضافة إلى زيارة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

يذكر أن مسرحية “3 أيام في الساحل” من بطولة محمد هنيدي، محمد ثروت، أحمد فتحي، بيومي فؤاد، محمود محمود، سامية الطرابلسي، مها أبو عوف، وغيرهم،والمسرحية من تأليف حاتم حسين، وللمخرج مجدي الهواري.