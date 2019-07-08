أحمد السقا ضيف شرف السينما في آخر عامين

النجم اللامع أحمد السقا لم يقم بعمل أفلام سينمائية خلال العامين الأخيرين منذ أن عرض فيلمه هروب اضطراري في عيد الفطر من عام 2017، وبعدها كان متعاقد علي أن يقدم أكثر من فيلم، ولكن هذه الأفلام لم تري النور لصعوبات واجهتهم في التحضير ولم تكتمل، حيث تم التعاقد على فيلم بعنوان “3 شهور” في 2018، وتوقف تصوير الفيلم بعد يومين وتم إلغاء المشروع نهائيا.

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كما غاب أحمد السقا عن تقديم أفلام جديدة خلال عامى 2018 و 2019 لم يمنعه من الظهور بالسينما كضيف شرف، حيث ظهر في فيلم “حرب كرموز ” مع أمير كرارة، وإخراج بيتر ميمى في مشهد واحد بالفيلم، وفى هذا العام وأيضا كضيف شرف في فيلم “سبع البرمبة” مع رامز جلال وإخراج محمود كريم.

والآن يقوم السقا بتحضير لفيلم جديد بعنوان “العنكبوت” مع المخرج أحمد نادر جلال وقد تم ترشيح الفنانة منى زكي لمشاركته البطولة، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد أن يتم أختيار الفنانين المشاركين في البطولة ومعاينة أماكن التصوير.