أول تعليق من لطيفة بعد حل أزمة إلغاء حفلاتها في تونس

قامت المطربة التونسية لطيفة من خلال صفحتها الشخصية عبر موقع الصور الشهير “انستجرام” بوستر حفلها المقرر إقامته ضمن فعاليات مهرجان قرطاج، وفي أول تعليق لها بعد حل أزمة عدم غنائها في تونس كتبت: “أخيراً باش نشوف جمهوري اللي توحشته وكنت محرومة منه جمهور قرطاج الرائع”.

ومن المقرر أن يقام الحفل في 19 يوليو ال حالي وستقدم لطيفة خلاله مجموعة متميزة من أغانيها التي تلاقي تفاعلا من كل محبيها.

وكانت الفنانة التونسية أعلنت أنه هناك حملة تحاك ضدها في بلدها تونس، وهذا بعد إلغاء أكثر من حفل كان المقرر أن تحييه هناك، وكتبت حينها عبر حسابها بموقع “تويتر”: “جمهوري الغالي في بلادي تونس بحبكم برشا، وإذا أنا وصلت لما وصلت له فهذا بفضل دعمكم لي أولاً ودعم كل جمهوري بالوطن العربي، ولكن للأسف هناك حملة ضدي لا أعرف مصدرها ولا سببها”.