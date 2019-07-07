هاني شاكر: يطالب محاسبة اتحاد الكرة ويعلق خذلتمونا خذلكم الله

نشر الفنان الكبير هاني شاكر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تعليقه على استقالة اتحاد الكرة حيث كتب: “إلى اتحاد الكرة المصري، شكرا على الاستجابة السريعة بالاستقالة، وإن كنت أعتقد أن هذه الاستقالة لن تمنع محاسبتكم والتحقيق معكم فيما اقترفتم في حق الشعب المصري العظيم، من أول نكسة وصفر كأس العالم، وحتى الخروج المهين من بطولة أفريقيا أمس، وتحديدا بعد وقوف الدولة المصرية والشعب المصري ورائكم ولكنكم خذلتمونا كالعادة خذلكم الله.

وكان الشعب المصري خرج أمس من دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بمشاركة 24 منتخبا أفريقي بعد هزيمته أمام جنوب أفريقيا بهدون دون مقابل.