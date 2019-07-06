محمد إمام يستقر على أمينة خليل لتجسيد البطولة النسائية فى فيلم “لص بغداد”

النجم محمد إمام خلال الأسابيع المقبلة يبدأ تصوير فيلمه “لص بغداد”، وهو من إخراج أحمد خالد موسى، حيث تم الانتهاء من تصوير 40% منه، ثم تم وقف التصوير لأنه كان منشغل بمسلسله الأخير هوجان، والذي قد حقق نجاحا وقت عرضه في الموسم الرمضاني.

وقد تم اختيار الفنانة أمينة خليل، للبطولة النسائية لفيلم “لص بغداد”، حيث تعاقدت أمينة مع شركة سينرجى، والتي تبدأ بتحضير ملابس الشخصية التي ستقدمها في الفيلم، لتصبح جاهزة للتصوير.

وقد أستقر النجم محمد إمام ومسؤولي الإنتاج على دولة تايلاند لتصوير المشاهد الخارجية من الفيلم، والمقرر ان يتم عرضه خلال الفترة المقبلة، كما يشارك فى بطولة فيلم “لص بغداد” كلا من ياسمين رئيس، وفتحى عبد الوهاب، وصلاح عبد الله، ومحمد عبد الرحمن توتة، وأحمد رزق، وعدد كبير من الممثلين، والفيلم من أخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم، في أول تعاون بينهما بالسينما، ومن إنتاج شركة سينرجى.