خروج محمد هنيدي من قائمة أفلام عيد الأضحى

اعلن النجم محمد هنيدي أنه سيؤجل تصوير مشاهد فيلمه الجديد “كينج سايز” الذي تم طرح الإعلان الدعائي الأول لهذا الفيلم منذ أسابيع قليلة، لأنه انشغل بعرض مسرحيته “3 أيام في الساحل” في السعودية والقاهرة، وأشار أنه يضع جدول مع صناع العمل ليتمكنوا من إمكانية استئناف تصويره في الفترة المقبلة وإمكانية عرضه قريباً.

كما أن المخرج الفيلم إسلام خيري صور عدد من المشاهد الأولية للعمل، كما أنه دخل في مراحل مونتاج والمكساج لها، إلا أنه أوقف كل هذه الأمور بسبب عدم تواجد بطل العمل، نظراً لسفره إلى السعودية، ونجم الكوميديا يجسد نجم شخصية “عقلة الإصبع” باستخدام أحدث التقنيات، تحت إشراف شركات عالمية، وهو من تأليف عمر طاهر.