نقابة الموسيقيين: الفنان سمير الإسكندراني يخضع لعملية جراحية دقيقة صباح اليوم

اعلن طارق مرتضى، المستشار ألإعلامي لنقابة الموسيقيين، بأن الفنان الكبير سمير الاسكندراني، خضع صباح اليوم السبت إلى أجراء عملية جراحية كبيرة ودقيقة، لم يتم الإفصاح على نوع العملية التي تم اجراءها للفنان.

كما قد أضاف مرتضى، خلال تصريحات صحفية له، بأن نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، قد قام بالاتصال به صباح اليوم من داخل المملكة العربية السعودية حتى يطمئن على صحة الفنان سمير الاسكندراني، كما وجه له توفير كل ما يحتاجه لحين أن يتم تعافيه من الإصابة ووعكته الصحية، كما قد ناشد الفنان هاني شاكر، جماهير الفنان سمير الاسكندراني بالدعاء له، حيث أنه يرقد في الوقت الحالي بمستشفى عين شمس التخصصي لأجراء العملية الجراحية.