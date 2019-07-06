استقرار محمد إمام على أمنية خليل لتجسيد البطولة النسائية في فيلم لص بغداد

استعد الفنان محمد إمام خلال الأسابيع المقبلة لاستكمال تصوير فيلمه الجديد “لص بغداد” وهو من إخراج أحمد خالد موسي، حيث أنهم صور منه 40%، ليتوقف بعدها التصوير لانشغاله بمسلسله الأخير “هوجان” الذي حقق نجاحاً كبيراً وقت أن تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

فقد استقر صناع فيلم “لص بغداد” على الفنانة أمينة خليل لكي تجسد البطولة النسائية ضمن أحداث الفيلم، حيث أن الفنانة أمنية خليل تعاقدت بشكل رسمي مع شركة سينرجي فيلمز المنتجة للعمل خلال الأيام الماضية، كما أن الفنانة أمنية خليل تحضر حالياً مع الاستايلست ملابس الشخصية التي تقدمها في الفيلم، لكي تصبح جاهزة مباشرة للتصوير، كما أن من يشارك في “لص بغداد” فتحي عبد الوهاب، وياسمين الرئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبدلله، وأحمد رزق وممثلون آخرون.