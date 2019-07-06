رحلة بحرية لنجوم مسرح مصر في الساحل الشمالي

قام الفنان مصطفى بسيط، نجم مسرح مصرـ، بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، حيث ظهر في مقطع الفيديو تواجد عدد من فريقي ونجوم مسرح مصر في الساحل الشمالي ويظهرون في رحلة بحرية يقضيها نجوم مسرح مصر بالساحل الشمالي.

والجدير بالذكر بأن الفنان اشرف عبد الباقي، قد أعلن الأسبوع الماضي، عن اخر عروض فرقة مسرح مصر، والذي من المقرر أن ينطلق الموسم الأخير في عيد الأضحى القادم، حيث قد اعلن الفنان اشرف عبد الباقي، خلال فيديو تم نشره عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأن أبطال العرض المسرحي لمسرح مصر قد قدموا 120 عرض مسرحي خلال 7 سنوات، وأن الموسم القادم سوف يكون اخر مواسم مسرح مصر.