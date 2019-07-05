أحمد حلمي يصور مشهد حفل زفافه على منه شلبي في فيلمه خيال مأته

قام الفنان أحمد حلمي بتصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد “خيال مآته”، حيث سيستكمل تصوير الفيلم يوم الخميس في ديكور مدينة الإنتاج الإعلامي، كما أن المشهد يتضمن حفل زفافه على الفنانة منه شلبي والتي تشاركه في بطولة العمل، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، كما أن الفنان أحمد حلمي أوشك على انتهاء تصوير المشاهد الداخلية ضمن أحداث الفيلم.

والفيلم يدخل مرحلة عمليات المونتاج والمكساج الفترة المقبلة بعد انتهاء فريق العمل من التصوير نهائياً، وسيتم طرحه في عيد الأضحى القادم لينافس به حلمي فيلمه الأخير “لف ودوران”، حيث أن أحداث الفيلم تدور حول مهندس ديكور يسمى رؤوف، وصاحب شخصية تشك في كل ما حولها، كما أنها تدور في إطار كوميدي اجتماعي، وخفة دمي حلمي توجد في أغلب المشاهد.