بعد “قول آلووو”.. تامر حسنى “ملحنا” فى فيلم أحمد حلمى الجديد “خيال...

بعد غياب طال 13 عاما .. تم العمل مرة أخرى بين تامر حسنى وأحمد حلمي خلال 2019 ضمن فيلم “خيال مآته”، المقرر أن يتم عرضه في عيد الأضحى المقبل، حيث يقوم تامر حسنى علي تلحين أغنية جديدة، وهي مؤثرة في سياق الفيلم وهى من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت، والفيلم يعتمد في أحداثه على الكوميديا والإثارة الخفيفة.

ويبدأ حلمى في عمل حملته الدعاية لفيلمه “خيال مآته” حيث قام بنشر بوسترات دعائية يرتدي فيها ماسك بطريقة جديدة وطريفة، واختلف منظره تماما والمعروف أن حلمى له طريقته الخاصة بين نجوم الكوميديا .

يذكر أن أحداث الفيلم تدور حول مهندس ديكور أسمه رؤوف، وهو شخص يشك في كل من حوله، ويدور الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتمد على خفة دم حلمى في أغلب المشاهد، ويشاركه في البطولة كلا من خالد الصاوى ومني شلبي ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال وهو أول تعاون يجمع بينهما في السينما ومن إخراج خالد مرعى.