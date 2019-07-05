موعد عرض فيلم كريم فهمي “دويدو” في السينمات المصرية

النجم كريم فهمي أستأنف تصوير فيلمه “دويدو” في منتصف الأسبوع المقبل في ديكور فيلا، كما أن صناع الفيلم استقروا على عرض الفيلم في موسم رأس السنة بجميع دور العرض بالسينمات، كما أن فيلم “ديدو” من بطولة الفنان كريم فهمي، ومن إخراج “عمرو صلاح” وشارك في بطولته حمدي المرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وعدد آخر من الفنانين.

كما أن الفنان أحمد فهمي، وهشام ماجد، وشيكو ظهروا خلال الأحداث، في أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثي قبل 3 سنوات، حيث أن كانت آخر أعمال الفنان كريم فهمي السينمائية فيلم “على بابا” فتم طرحه في مارس لعام 2019 ومن إخراج وليد الحلفاوي، ومن تأليف كريم فهمي، ومن تأليف فادي أبو السعود.