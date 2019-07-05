إحياء مسرح درة العروس في جدة بحضور محمد حماقي

سيقوم الفنان العالمي محمد حماقي بإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية يوم 11 يوليو القادم، ويتم ذلك بتواجده على مسرح درة العروس، ومن المعروف أنه سيتم حضور كمية كبيرة من الجماهير، بالتحديد بعد نجاح حفلة حماقي الأخيرة في السعودية فقد حضر هذه الحفلة كمية كبيرة من الجماهير.

وفي مقابل هذه الأحداث أصدر محمد حماقي ألبومه الأخير كل يوم من ده، فهذا الألبوم حقق نتائج مرتفعة وإيجابية، فهذا الألبوم يضم عشرة أغاني وهما يزلزل وكل يوم من ده وليلي وعيوني سهرانة وصور وأعمل أية وبقيت معاه ويا غربة ومن البداية ويا ستار، فـأدهشت هذه الأغاني الجمهور وأحبها الجمهور بشدة.