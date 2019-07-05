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عرض مسرحية 3 أيام في الساحل في السعودية حتى 6 يوليو

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قام النجم محمد هنيدي بعرض مسرحيته لأول مرة على مسرح في وسط عدد كبير من الجماهير، حيث أن هذا العرض رفع شعار” كامل العدد”، من المعروف أن العروض تستمر هناك لمدة يومين حيث أنها بدأت أمس في 3 يوليو ستنهي من 6 يوليو.

حيث أن مسرحية 3 أيام في الساحل بطولة كلاً من محمد هنيدي والفنان محمد محمود وأحمد فتحي والفنانة سامية الطرابلسي وندى موسى وبيومي فؤاد ومها أبو عوف وكانت هذه المسرحية من تأليف الأستاذ أحمد عبد الله، والذي قام بإخراجها هو الأستاذ مجدي الهواري، حيث أضاف محمد هنيدي أنه في حين الانتهاء من العرض سيعود إلى مصر من أجل استكمال فيلمه الجديد كينج سايز.

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