استقبال السعودية المميز للمطربة أمينة في مهرجان مدينة الطائف

قام جمهور مدينة الطائف باستقبال المطربة أمينة أحسن استقبال بالتحديد لأنها الحفلة الأولى لها في المملكة العربية السعودية، وهذه الحفلة تم إقامتها في مساء يوم الأربعاء من ضمن فعاليات مهرجان مدينة الطائف، والذي قيمته الهيئة العامة للثقافة، حيث أنها قامت بتقديم الكثير من الأغاني لجمهورها بالطائف باللهجة الخليجية وأغانيها الخاصة.

كما أنها عبرت بكل سرور عن استقبال الجمهور الهائل لها، حيث أنها أضافت بالتعبير عن فرحتها الشديدة بتواجدها بين أهل الطائف الكرام ومشاركتهم لها أثناء غنائها وتفاعلهم معها أثناء أدائها لأغنية “الحنطور”، حيث أنها أشارت أيضاً لذهبها لمنطقة جدة من أجل القيام بحفل هناك، حيث أنها أعلنت إن هذه الحفلة ستقام في المسرح الروماني الذي يقع في مواجهة جدة البحرية.