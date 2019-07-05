عزاء المهن التمثيلية لحاكم الشارقة خالد بن سلطان القاسمي

أعلنت نقابة المهن التمثيلية وعلى رأسها الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، حزنه وتعازيه الحار على فقيد الشباب الشيخ خالد بن سلطان القاسمي بن سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وجاء في هذا الإعلان، أن جميع الفنانين المصريين تتقدم بالعزاء لصحاب المكانة العالية الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حيث أنهم أعلنوا حزنهم الشديد في حين سماعهم هذا الخبر وأخذوا يدعون له بالرحمة والواسعة وأن يستقبله الله ويحسن لقائه ويجعل مثواه الجنة، وأن ينزل الصبر والسلوان على قلوب أهله، وبهذا العزاء قويت العلاقة بين كلاً المصريين والشارقة على المستوى العام، كما أن الرئيس السيسي قدم عزائه أيضاً في اتصال خاص به.