أحمد حلمي يغنى في فيلمه الجديد “خيال مآتة” من كلمات أينم بهجت قمر وألحان تامر حسني

كعادة أفلامه، يحضر النجم أحمد حلمي لأغنية جديدة لم يستقر على اسمها حتى تلك اللحظة، يقوم بغنائها في أحداث فيلمه الجديد “خيال مآتة”، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي في موسم عيد الأضحى القادم، والاغنية من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، ومن ألحان صديقه تامر حسني، حيث تعتبر الأغنية مفاجأة كبيرة للجمهور، وتعتبر التعاون الثالث بين تامر حسني وحلمي على صعيد التلحي، حيث سبق وتعاونا معا في أغنية “قول ألوو”، وأغنية “هوصلك” وغناها تامر في فيلم “ظرف طارق”.

وفي سياق أخر، يواصل حلمي تصوير فيلمه، حيث يتبقى أسبوع فقط وينتهي تصوير الفيلم، علما بأن المخرج خالد مرعي يواصل عمليات مونتاج ومكساج الفيلم بالتزامن مع التصوير، من أجل الالتحاق بموسم عيد الأضحى.

وتدور أحداث الفيلم حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، صاحب شخصية تشك في كل ما حولها، وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمي في بعض المشاهد.

ويشارك حلمي بطولة فيلم “خيال مآتة” منة شلبي، خالد الصاوي، لطفي لبيب، وغيرهم، ومن تأليف عبد الرحيم كمال في أول تعاون بينهما في السينما من إخراج خالد مرعي.