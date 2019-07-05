“صباح الفل” كليب جديد لحمادة هلال بعد نجاح “الناس الحلوة”

بعد نجاح مسلسل أبن أصول للفنان حمادة هلال يتم التعاون النجم بين حمادة هلال، والشاعر الغنائي هانى فؤاد لعمل فيديو كليب جديد باسم “صباح الفل”، وهو من توزيع طارق عبد الجابر، وألحان أحمد زعيم، ومن المفروض أن يتم طرحه في الفترة المقبلة.

وقد تم عرض مؤخرا كليب جديد باسم “الناس الحلوة” ضمن أحداث مسلسله، والأغنية من توزيع أحمد عادل، وألحان وكلمات عزيز الشافعى، مهندس صوت محمد جودة.

حمادة هلال قد شارك في الموسم الرمضاني بمسلسل ابن أصول، وشارك معه البطولة أيتن عامر، وسوزان نجم الدين، ومحمد نجاتى، ورانيا منصور، وإيناس كامل ، ووفاء سالم، ومن أنتاج شركة السينرجي، ومن أخراج محمد بكير، وتأليف أحمد محمود أبو زيد .