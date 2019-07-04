الفنانة جنات تهنئ منتخبها المغربي بالتأهل لدور 16 في أمم أفريقيا

قامت الفنانة جنات بتهنئة منتخبها المغربي بالتأهل لدور 16 في بطولة أمم أفريقيا التي من المتوقع أن تقام في مصر بالوقت الحالي، كما أنها نشرت صورة لها وهي ترتدي قميص منتخبها عبر حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وكتب جنات على الصورة التي جمعتها مع زوجها المستشار محمد عثمان الذي ارتدى قميص المنتخب”مبروك تأهل منتخبنا المغربي، والمنتخب المصري”.

والمنتخب العربي تغلب ليلة أمس على جنوب أفريقيا بهدن دون رد ليتأهل إلى دور 16 متصدراً في المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية فتضمن ذلك الفوز على ناميبيا وكوت ديفوار أيضاً، بالإضافة إلى أن المدير الفني لمنتخب المغرب استطاع التفوق على بادو الزاكي.