الفنان محمد حماقي يحي حفل غنائي على مسرح “درة العروس” في جدة

يحي النجم محمد حماقي، حفلاً غنائياً ضخماً داخل المملكة العربية السعودية، في يوم 11 يوليو القادم على مسرح “درة العروس”، ومن المتوقع أن الحفل يشهد حضور الكثير من الجماهير، خاصة بعد نجاح أغنيته في السعودية التي شهدت تفاعل كبيراً من محبي ومعجبين الفنان محمد حماقي ونالت الأغاني إعجاب الجماهير.

وفي الآونة الأخيرة طرح حماقي ألبومه الجديد وهو “كل يوم من ده” ومن خلاله حقق ردود أفعال إيجابية، ونسبة المشاهدات عالية، كما أن أبوم “كل يوم من ده” يتكون ال “سي يدي”، حيث أنه يضم 10 أغنيات وهم “يزلزل، وكل يوم من ده، ليلي،عيوني سهرانة، صور، وأعمل إيه، بقيت معاه، يا غربة، ومن البداية، ويا ستار”.