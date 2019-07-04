الفنان محمود عبد المغني يزرق بمولود جديد

رزق الله الفنان محمود عبد المغني، بمولود ثالث وأطلق عليه اسم “آدم”، علماً بأن الفنان محمود عبد الغني لديه ولدان اخرين وهما عمر ومريم، ورزق الفنان محمود عبد الغني بالمولود بعد عرض فيلم “حملة فرعون” الذي شارك في بطولته مع الفنانين عمرو سعد، وروبي ومحمد لطفي، الذي تم عرضه في عيد الفطر الماضي، وقد سجل إيرادات وصلت إلى 15 مليون جنيه.

كما أن فيلم “حملة فرعون” شارك في بطولته الفنان محمد عبد المغني، والفنان عمرو سعد، والفنانة روبي، والفنان محمد لطفي، والفنان رامز أمير، ونجم مسرح مصر حمدي المرفني، والملاكم مايك تايسون، وذا ماونتن، وبيج رامي، سوزان نجم الدين، وفراس بعيد، والفيلم من إخراج رؤوف عبد العزيز.