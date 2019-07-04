بعد شائعة تدهور حالته الصحية… الفنان سمير الإسكندراني: أنا بخير والحمد لله

صرح الفنان سمير الإسكندراني، أنه يتمتع بصحة جيدة وبخير، وأنه يجرى حاليا بعض الفحوصات الطبية في مستشفى عين شمس التخصصي، موجها الشكر كله لكل من حاول الاطمئنان عليه وعلى صحته.

ومن ناحيته قال محمد سطوحي المستشار الإعلامي للفنان القدير سمير الإسكندراني إن الفنان كان بأحد المستشفيات في النزهة ثم انتقل إلى مستشفى عيد شمس بعض الفحوصات الطبية من أجل إجراء عملية بسيطة ولا تستدعي القلق.

ويذكر أن رواد وسائل التواصل الاجتماعي تداولوا أخبار عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير سمير الإسكندراني، ودخوله للمستشفى لإجراء عملية، وهو ما أصاب محبي الفنان بالقلق.