مشاركة الفنان محمد محسن في مهرجان الحمامات الدولي يوم 4 أغسطس

وصل الفنان محمد محسن إلى تونس من أجل حضوره لأول مرة في مهرجان الحمامات الدولي، حيث أنه يقوم بتقديم حفل من ضمن حفلات المهرجان الدولي العظيم في يوم 4 أغسطس، كما أن الفنان شارك في حفل غنائي في المغرب في يوم السبت الماضي، كما أن من ضمن التقرير أن الفنان في ذلك الحفل سيقوم بغناء كثير من الأغاني للفنان الراحل عبد الحليم ومن أغانيه الخاصة في قلبي مكان وتلغراف.

كما أن الفنان محمد محسن يستعد من أجل إصدار أغنية جديدة، يساعده في هذه الأغنية الشاعر أحمد المالكي، فهذه الأغنية ستصدر من ضمن أغاني ألبومه الجديد فهذه الأغنية من ألحان محمد عبية وقام بتوزيعها إلهامي دهيمة.