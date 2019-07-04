مشاركة  زهير البهاوي في مهرجان إفران الموسيقي الدولي يوم 27 يوليو

الفنان زهير البهاوي على كامل استعداده من أجل الظهور لجمهوره المغربي في مهرجان إفران الموسيقى الدولي، وذلك من خلال حفل غنائي هائل سيقوم بتقديمه في مدينة إفران في شمال المملكة حيث موعد المهرجان يوم السبت المقبل 27 يوليو، كما أن المطرب انضم لمجموعة من النجوم العرب الذي يشاركون في النسخة الرابعة الخاصة بالمهرجان في هذا العام من هؤلاء المطربين ” ماجد المهندس” والمطربة ” دنيا بطمة”.

وهذا المهرجان يعتبر من أهم المهرجانات الفنية كما أنه يعتبر قمة الوجهة الفنية والثقافية الأولى من المدينة الجبلية، والهدف الأساسي من هذا المهرجان هو تشجيع السياحة وتوجيه الضوء تجاه الأصل المغربي العظيم في الإقليم الذي يقع بين مدينتي فاس ومكناس المتواجدين في شمال المملكة وكل ذلك الأمر تحت إشراف الملك محمد السادس.