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فيلم الممر يحقق 55 مليون جنيه إيرادات خلال شهر واحد في دور السينما

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قام فيلم الممر بتحقيق الكثير من الإيرادات العالية التي بلغت 55 مليون جنيه، والفيلم من بطولة الفنان احمد عز، فقد تم طرح الفيلم في كافة دور السينما خلال شهر واحد فقط تم تحصيل تلك الإيرادات العالية، ويعتبر ذلك الرقم من الأرقام القياسية التي حققها الفيلم خلال فترة قصيرة ويعتبر ذلك دليل على نجاح الفيلم الكبير.

حيث أن الفيلم من إنتاج هشام عبد الخالق، ويقوم عدد من الفنانين بتجسيد مجموعة من الأدوار وعلى راسهم كل من الفنان احمد عز والفنانة هند صبري، واحمد رزق، والفنان شريف منير، أياد نصار، أسماء أبو اليزيد، أحمد فلوكس، محمد فراج، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة، ومن سيناريو وحوار الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

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