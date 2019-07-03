وفاة عزت أبو عوف لن تؤثر على فيلم “كل سنة وانت طيب”

النجم الراحل عزت أبو عوف كان سيشارك في تصوير فيلم كل سنة وأنت طيب، بطولة النجم تامر حسنى، وخالد الصاوى وزينه ونانسى صلاح وعائشة بن أحمد، حيث تم الانتهاء من تصوير الكثير من المشاهد في العاصمة اللبنانية بيروت وبالرغم من ذلك تم توقف الفيلم دون معرفة الأسباب حيث من المفترض أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة.

وكان أبو عوف قد تم ترشيحه لتمثيل مشهدين كضيف شرف في الفيلم، ولم يتم تصويرهم منذ بداية تصوير العمل الذي يخرجه سعيد الماروق، ويكتبه محمد عبد المعطى وتبدأ حاليا الشركة المنتجة البحث عن ممثل أخر بدل النجم عزت أبو عوف.

ويعتبر فيلم كل سنة وأنت طيب رابع تعاون بين عزت أبو عوف وتامر حسنى، حيث قاموا بتمثيل معا في عمر وسلمي بأجزائه الثلاثة.