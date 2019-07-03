أحمد فتحي ينضم لفيلم ديدو مع كريم فهمي

الفنان أحمد فتحى يلعب دور ضابط شرطة كوميدي في فيلم ديدو للنجم كريم فهمى، والذي سوف يبدأ في تصويره بعد أن يعود من المملكة العربية السعودية، يوم 10 يوليو الجاري عقب الانتهاء من عرض مسرحية 3 أيام في الساحل بطولة محمد هنيدي .

فيلم ديدو إخراج عمرو صلاح ومن تأليف وبطولة كريم فهمى ويشارك معه البطولة أحمد فتحى وحمدي المرغني ومحمد ثروت وبيومى فؤاد وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى كلا من هشام ماجد وشيكو وأحمد فتحي كضيوف شرف خلال الفيلم وذلك في أول اجتماع بينهم بعد انفصال الثلاثي قبل 3 سنوات.

يذكر أن اخر أعمال أحمد فتحى السينمائية فيلم ساعة رضا في أول بطولة مطلقة له، وشاركه البطولة الفنانة هالة فاخر والفنان محمد ثروت ودينا فؤاد وشيماء سيف، ومن إخراج هانى حمدى وتأليف هشام يحيى.