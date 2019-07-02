حورية فرغلي تستكمل تصوير فيلم استدعاء ولي عمرو

استأنفت الفنانة “حورية فرغلي” تصوير فيلمها الجديد ” استدعاء ولي عمرو”، والذي يتم تصويره في أحدى شوارع النزهة الجديدة، وسوف يتم الانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل خلال 12 يوم، حيث أن أحداث الفيلم تدور حول إطار كوميدي اجتماعي، بالإضافة إلى أن الفيلم تدور أحداثه حول قضايا حدثت بالفعل خلال الفترة الأخيرة.

وفيلم “استدعاء ولي عمرو” من بطولة الفنانة حورية فرغلي، ويشاركها البطولة كل من الفنان صبري فواز، محمد عز، انتصار، محمد لطفي، أماني كمال، حمادة الليثي، وسماح أنور، كلوديا حنا، مي كساب، ندى بهجت، وغيرهم من نجوم الفن، ومن سيناريو وحوار محمد سمير مبروك، ومن إخراج أحمد البدري، وبالجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة حورية فرغلي هو مسلسل “مملكة الفجر”.