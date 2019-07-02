هيفاء وهبي تستعد لإحياء حفلها الغنائي في السويد

تستعد الفنانة هيفاء وهبي لإحياء أول حفل غنائي لها من داخل مدينة السويد، الذي سوف يقام في يوم 10 أغسطس القادم، وهذا الحفل يمثل عودة هيفاء وهبي لنشاطها الفني بعد أن تم تعافيها من الوعكة الصحية التي قد تعرضت لها مؤخراًَ ودخلت أحدى المستشفيات.

كما قد قامت الفنانة هيفاء وهبي بالخضوع لجلسة تصوير جديدة وظهرت بإطلاله جذابة، حيث أنها ارتدت فستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأسود.

وقد قامت الفنانة هيفاء وهبي بنشر البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها الرسمي على موقع ” إنستجرام” وعلقت قائلة: نلتقي على الهواء مباشرة لأول مرة 10 أغسطس، لقضاء ليلة لا مثيل لها في السويد”