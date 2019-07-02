الفنان محمد إمام ينعي وفاة عزت ابو عوف على الانستجرام

قام الفنان محمد إمام بنعي وفاة الفنان القدير عزت أبو عوف، الذي رحل عن عالمنا في صباح يوم الاثنين، والجنازة تم تشيعها بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفسية، حيث أن الفنان “محمد إمام” نشر عبر موقع الانستجرام وعلق قائلاً ” مع السلامة يا دكتور، هتوحشني جداً، أشوف وشك على خير، وسلملنا على فاطيمة، تلاقيك مبسوط أوي إنك هتشوفها، الله يرحمكم”.

وأوضح الفنان الراحل عزت أبو عوف في أحد اللقاءات التلفزيونية السابقة عن قمة سعادته بالموت، لأنه سوف يتلقى بزوجته فاطيمة، التي توفيت عام 2012، وكانت تربطهما قصة حب كبيرة، وكان الفنان الراحل عزت أبو عوف ينتظر استكمال تصوير فيلم ” كل سنة وأنت طيب” مع تامر حسني، وكان آخر ظهور له في إعلان شركة الاتصالات مع الفنان عمرو دياب.