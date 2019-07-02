محمود عبد الغني يرزق بطفله الثالث ويطلق عليه اسم “أدم”

رزق الفنان محمود عبد المغني بطفله الثالث، والذي أطلق عليه اسم “أدم”/ علماً بأن عبد المغني لديه ولدان وهما عمر ومري، ورزق محمود عبد المغني بمولوده الجديد بعد عرض فيمله الجديد “حملة فرعون” الذي شارك في بطولته مع الفنان عمرو سعد وروبي ومحمد لطفي، والذي عرض في عيد الفطر المنقضي، وسجل إيرادات وصل إلى 15 مليون جنيه حتى تلك اللحظة.

ويذكر أن فيلم “حملة فرعون” شارك في بطولته بجانب محمود عبد المغني، عمر وسعد، محمد لطفي، روبي، رامز أمير، حمدي الميرغني، والملاكم مايك تايسون، وذا ماونتن، وبيج رامي، سوزان نجم الدين، وفراس يعيد، وغيرهم، وإخراج رؤوف عبد العزيز.