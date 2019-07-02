ِبالفيديو.. “11 في الملعب” لأنغام تتجاوز الـ 100 ألف مشاهدة على يوتيوب

تجاوزت أغنية “11 في الملعب” للمطربة أنغام، حاجز الـ 100 ألف مشاهدة، وذلك بعد طرحها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” منذ عدة ساعات فقط.

يذكر أن أغنية “11 في الملعب” من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وظهرت أنغام في الفيديو كليب وهي ترتدي قميص المنتخب الوطني.

والجدير بالذكر أن الفنانة أنغام طرحت خلال مشوارها الفني عدد من الأغاني المتميزة، منها “في الركن البعيد الهادي”، “سيدي وصالك”، “بغير”، وغيرها، كما خاضت تجربة التمثيل من خلال بطولة مسلسل “في غمضة عين” بالاشتراك مع الفنانة داليا البحيري.