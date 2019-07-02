ِمعلومات لا تعرفها عن حياة الراحل عزت أبو عوف

رحل الفنان عزت أبو عوف عن عالمنا ظهر أمس الاثنين الموافق 1 من يوليو الجاري، عن عمر يناهز 71 عامًا، بعد صراع مع المرض دام لفترة طويلة، حيث ظل يتلقى العلاج في أحد المستشفيات في المهندسين لمدة شهر ونصف تقريبًا، حيث كان يعاني من مشاكل في القلب والكبد.

تخرج الفنان الراحل أبو عوف من كلية الطب، إلا أن حبه الشديد للفن، دفعه لتكوين فرقة “فور إم” بالاستعانة بشقيقاته الأربعة، وحققت الفرقة نجاحًا كبيرًا، كما قام باكتشاف عدد من المواهب الغنائية خلال مشواره الفني.

وفي هذا السياق، أشار السيناريست عبد الرحيم كمال أنه دار بينه وبين الفنان الراحل حوار قصير، بعد مسلسل “شيخ العرب همام”، والذي كان يجسد فيه دور “جن علي”، مؤكدًا أن هذا الحوار القصير أوضح له مدى تهذيب ورقي هذا الفنان العظيم، وأنه محب للفنان وحريص على تقديم المساعدة لأي شخص في هذا المجال.