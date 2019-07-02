ِشاهد.. الإبراشي عن “عزت أبو عوف”: كان فنان شامل ومحب للحياة

عرض الإعلامي الكبير وائل الإبراشي مقطع فيديو للفنان الراحل عزت أبو عوف، حيث ظهر في الفيديو عدد من نجوم الفن والإعلام يشاركون في تشييع الجثمان.

وعلق “الإبراشي” خلال تقديم حلقة أمس من برنامج “كل يوم” المذاع على قناة “أون إي”، على الفيديو قائلاً: “الفنان عزت أبو عوف كان خلطة فنية مميزة، حيث كان فنان شامل، يجيد التمثيل والغناء وتقديم البرامج، كما كان محب للحياة.. اللهم ألهم عائلته الصبر والسلوان”.

يذكر أن الفنان القدير عزت أبو عوف رحل عن عالمنا صباح أمس الاثنين الموافق 1 من يوليو 2019، عن عمر يناهز 71 عام، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إقامة العزاء غدًا الثلاثاء بعد صلاة المغرب في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.