ِتعرف على تعليق “الإبراشي” على فيلم “الممر”

أكد الإعلامي الكبير وائل الإبراشي أن فيلم “الممر” من أهم الأفلام السينمائية في الفترة الأخيرة، وأن الفيلم يقضي على نوعية الأفلام التجارية، التي لا تحتوي على هدف أو مغزى.

وأضاف “الإبراشي” خلال تقديم برنامجه “كل يوم” المذاع على قناة “أون إي” قائلاً: “هناك من يقول أن الأفلام التي تعرض البطولات المصرية والتاريخية لا تصلح حاليًا.. حيث أن شباك التذاكر يحتاج أفلام من نوع معين، نحن يمكن أن نرتقي بمستوى الجمهور”.

يذكر أن فيلم الممر بطولة عدد كبير من النجوم، منهم أحمد عز، محمد الشرنوبي، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، هند صبري، أحمد صلاح حسني، ومحمد جمعة، تأليف أمير طعيمة، ومن إخراج شريف عرفة.