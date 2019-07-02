ِشاهد.. أحمد فهمي يتشاجر مع أحد متابعيه على “انستجرام” بسبب عزت أبو عوف

تشاجر الفنان أحمد فهمي مع أحد متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، بسبب انتقاد الثاني له، بسبب نعي الفنان الراحل عزت أبو عوف بعد وفاته بساعات طويلة.

حيث نشر “فهمي” صورة تجمعه بالفنان الراحل عزت أبو عوف، والفنانة القديرة رجاء الجداوي، عبر حسابة على “انستجرام”، وعلق أحد المتابعين قائلاً: “أنت لسه فاكر أنه مات دلوقتي!!”، ورد أحمد فهمي على التعليق قائلاً: “وأنت ما أهلك.. متحترم الموقف.. جتك البلاء”.

يذكر أنه توفي الفنان عزت أبو عوف، صباح أمس الاثنين الموافق 1 من يوليو الجاري، أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات في المهندسين، حيث كان يعاني من آلام حادة في القلب والكبد.